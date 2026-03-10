Рейтинг@Mail.ru
Трамп всегда настроен на диалог с Ираном, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
18:48 10.03.2026 (обновлено: 18:58 10.03.2026)
Трамп всегда настроен на диалог с Ираном, заявил Уиткофф
Спецпосланник США Стив Уиткофф, комментируя возможность возобновления переговоров с Ираном, подчеркнул неизменную готовность президента Дональда Трампа к... РИА Новости, 10.03.2026
сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, тегеран (город), дональд трамп, стив уиткофф
США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Тегеран (город), Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп всегда настроен на диалог с Ираном, заявил Уиткофф

Уиткофф: Трамп всегда готов на диалог с Ираном, вопрос с его продуктивности

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф, комментируя возможность возобновления переговоров с Ираном, подчеркнул неизменную готовность президента Дональда Трампа к диалогу, отметив при этом неопределенность относительно их продуктивности.
"Я думаю, что президент (Трамп – ред.) всегда готов к диалогу, но вопрос в том, будет ли он продуктивным", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.
Ранее во вторник Трамп в интервью Fox News допустил возможность переговоров с Ираном и заявил, что Тегеран очень хочет диалога с США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп допустил возможность переговоров с Ираном, пишут СМИ
Вчера, 14:47
 
