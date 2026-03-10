https://ria.ru/20260310/uitkoff-2079778059.html
Трамп всегда настроен на диалог с Ираном, заявил Уиткофф
Трамп всегда настроен на диалог с Ираном, заявил Уиткофф
Спецпосланник США Стив Уиткофф, комментируя возможность возобновления переговоров с Ираном, подчеркнул неизменную готовность президента Дональда Трампа к... РИА Новости, 10.03.2026
Трамп всегда настроен на диалог с Ираном, заявил Уиткофф
