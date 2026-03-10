Разрушительный удар по ВСУ: какие цели поразила российская армия

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мощный ответ российской армии на атаки ВСУ по мирным городам не заставил себя ждать. О том, что поразили, — в материале РИА Новости.
Горит техника НАТО
Под атакой российских ВС оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места запуска БПЛА.
"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", — говорится в сводке.
За последние несколько дней были уничтожены в том числе два бронетранспортера Stryker и бронемашина MaxxPro производства США, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства Соединенных Штатов, четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства.
Также ликвидировали боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
БПЛА не дают продохнуть
Прекрасно проявили себя и войска беспилотных систем, в результате их ударов были уничтожены танки противника.
Специалисты центра "Рубикон" поразили автомобильную и бронированную технику, в том числе немецкий танк Leopard 1A5, живую силу, элементы систем связи, а также дроны противника.
А расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожили танки ВСУ на Добропольском направлении СВО.
Российский военнослужащий
"Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение танков Т-72 и Т-64 ВСУ вместе с живой силой противника", — написали на сайте Минобороны.
Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Восток" сорвали подвоз резервов ВСУ к переднему краю в Запорожской области.
Беглый огонь "Мста-С"
Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил склад с боеприпасами формирований ВСУ на Красноармейском направлении.
Благодаря полученным разведданным военнослужащие открыли беглый огонь по району сосредоточения украинских боевиков. Удары наносились на дальности свыше 15 километров.
Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, обеспечивая высокую точность огневого поражения и минимальный расход боеприпасов.
В результате огневого воздействия склад с боеприпасами и район сосредоточения украинских неонацистов были полностью уничтожены.
Су-34 разит противника
Не раз поднималась в воздух и российская авиация.
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная".
Также Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр".
Атака по заданным координатам наносилась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — написали на сайте Минобороны.
Серия точных ударов
Расчет САУ "Гвоздика" группировки войск "Восток" уничтожил сеть укрепленных сооружений ВСУ. Благодаря полученным с разведывательных БПЛА данным была вскрыта сеть разветвленных позиций ВСУ в лесополосе Запорожской области.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации
Противник перемещал живую силу между укрытиями и огневыми точками, пытаясь укрепить участок обороны и удерживать рубеж за счет заранее подготовленных сооружений.
После произведенной доразведки целей их координаты были переданы расчету самоходной установки 2С1 "Гвоздика".
"Серией точных ударов по выявленному району уничтожены укрепленные сооружения противника и личный состав", — сообщило МО.
А боевые расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" накрыли плотным огнем район размещения подразделений и огневых средств ВСУ в Запорожской области.
"Уничтожение цели ослабило оборонительный потенциал противника и разрушило единую систему управления подразделениями ВСУ на данном участке", — написало Минобороны.