Разрушительный удар по ВСУ: какие цели поразила российская армия

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мощный ответ российской армии на атаки ВСУ по мирным городам не заставил себя ждать. О том, что поразили, — в материале РИА Новости.

Горит техника НАТО

Под атакой российских ВС оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места запуска БПЛА.

"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", — говорится в сводке.

За последние несколько дней были уничтожены в том числе два бронетранспортера Stryker и бронемашина MaxxPro производства США, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства Соединенных Штатов, четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства.

Также ликвидировали боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".

БПЛА не дают продохнуть

Прекрасно проявили себя и войска беспилотных систем, в результате их ударов были уничтожены танки противника.

Специалисты центра "Рубикон" поразили автомобильную и бронированную технику, в том числе немецкий танк Leopard 1A5, живую силу, элементы систем связи, а также дроны противника.

А расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожили танки ВСУ на Добропольском направлении СВО.

"Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение танков Т-72 и Т-64 ВСУ вместе с живой силой противника", — написали на сайте Минобороны.

Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Восток" сорвали подвоз резервов ВСУ к переднему краю в Запорожской области.

Беглый огонь "Мста-С"

Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил склад с боеприпасами формирований ВСУ на Красноармейском направлении.

Благодаря полученным разведданным военнослужащие открыли беглый огонь по району сосредоточения украинских боевиков. Удары наносились на дальности свыше 15 километров.

Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, обеспечивая высокую точность огневого поражения и минимальный расход боеприпасов.

В результате огневого воздействия склад с боеприпасами и район сосредоточения украинских неонацистов были полностью уничтожены.

Су-34 разит противника

Не раз поднималась в воздух и российская авиация.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная".

Также Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр".

Атака по заданным координатам наносилась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — написали на сайте Минобороны.

Серия точных ударов

Расчет САУ "Гвоздика" группировки войск "Восток" уничтожил сеть укрепленных сооружений ВСУ. Благодаря полученным с разведывательных БПЛА данным была вскрыта сеть разветвленных позиций ВСУ в лесополосе Запорожской области.

Противник перемещал живую силу между укрытиями и огневыми точками, пытаясь укрепить участок обороны и удерживать рубеж за счет заранее подготовленных сооружений.

После произведенной доразведки целей их координаты были переданы расчету самоходной установки 2С1 "Гвоздика".

"Серией точных ударов по выявленному району уничтожены укрепленные сооружения противника и личный состав", — сообщило МО.

А боевые расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" накрыли плотным огнем район размещения подразделений и огневых средств ВСУ в Запорожской области.