https://ria.ru/20260309/minoborony-2079488787.html
Минобороны опубликовало кадры поражения украинской техники
Минобороны опубликовало кадры поражения украинской техники - РИА Новости, 09.03.2026
Минобороны опубликовало кадры поражения украинской техники
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения в зоне спецоперации автомобильной и бронированной техники ВСУ, в том числе танков Leopard 1A5 немецкого производства, РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:56:00+03:00
2026-03-09T10:56:00+03:00
2026-03-09T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079488033_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96dc03e34ab4a6a14eca81bb3119642a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079488033_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d690bcd6d2e90a09186504cb751b77b.jpg
Поражение автомобильной и бронированной техники ВСУ, в том числе танков Leopard
Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе – немецких танков Leopard 1A5), элементов системы связи, а также – кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
2026-03-09T10:56
true
PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия
Минобороны опубликовало кадры поражения украинской техники
Минобороны опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники