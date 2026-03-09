Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало кадры поражения украинской техники
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 09.03.2026 (обновлено: 11:00 09.03.2026)
Минобороны опубликовало кадры поражения украинской техники
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения в зоне спецоперации автомобильной и бронированной техники ВСУ, в том числе танков Leopard 1A5 немецкого производства
Поражение автомобильной и бронированной техники ВСУ, в том числе танков Leopard
Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе – немецких танков Leopard 1A5), элементов системы связи, а также – кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения в зоне спецоперации автомобильной и бронированной техники ВСУ, в том числе танков Leopard 1A5 немецкого производства, расчетами FPV-дронов испытательного центра "Рубикон".
На опубликованных кадрах дроны центра "Рубикон" поразили пикапы, бронетранспортеры, наземный робототехнический комплекс (НРТК) ВСУ, а также танки Leopard 1A5 производства ФРГ.
