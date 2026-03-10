Авторы учебника пытаются продемонстрировать, что оккупация Молдавии в годы Великой Отечественной войны на самом деле была благом. Они утверждают, что румынский диктатор Ион Антонеску на самом деле пытался превратить Бессарабию в образцовую провинцию, в которой особое внимание уделялось восстановлению экономической деятельности. Якобы в этот период в республике "применялись налоговые льготы, были созданы торгово-промышленные палаты, строились мосты и железные дороги". Авторы учебника особо подчеркивают, что в стране работали школы и даже музеи.