Молдавский учебник истории оправдывает оккупацию страны войсками Гитлера
Молдавский учебник истории оправдывает оккупацию страны войсками Гитлера - РИА Новости, 10.03.2026
Молдавский учебник истории оправдывает оккупацию страны войсками Гитлера
Новый учебник по истории для 9-х классов молдавских школ утверждает, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Адольфа Гитлера,... РИА Новости, 10.03.2026
Молдавский учебник истории оправдывает оккупацию страны войсками Гитлера
РИА Новости: молдавский учебник истории оправдывает оккупацию страны нацистами
КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Новый учебник по истории для 9-х классов молдавских школ утверждает, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Адольфа Гитлера, якобы стала благом для экономики республики, выяснило РИА Новости.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии
настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
Авторы учебника пытаются продемонстрировать, что оккупация Молдавии в годы Великой Отечественной войны на самом деле была благом. Они утверждают, что румынский диктатор Ион Антонеску на самом деле пытался превратить Бессарабию в образцовую провинцию, в которой особое внимание уделялось восстановлению экономической деятельности. Якобы в этот период в республике "применялись налоговые льготы, были созданы торгово-промышленные палаты, строились мосты и железные дороги". Авторы учебника особо подчеркивают, что в стране работали школы и даже музеи.
Между тем, в декабре 1941 года Антонеску заявлял, что "Кишинев не получит больше такое развитие, какое он имел при русских".
"Тогда он был городом большой России
. Когда же мы взяли Бессарабию, Кишинев
стал для нас центром сугубо для Бессарабии, аграрной области с населением в два с половиной миллиона жителей", - заявлял тогда диктатор. Он также настаивал на сокращении населения минимум вдвое - до 100 тысяч жителей.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду
, в стране проводится политика, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии
. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.