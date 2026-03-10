Эрдоган призвал Иран не нарушать воздушное пространство Турции

АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о недопустимости нарушения турецкого воздушного пространства и подчеркнул, что Анкара будет принимать необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов.

В свою очередь Пезшкиан заявил, что ракеты, оказавшиеся в воздушном пространстве Турции, не были запущены с территории Ирана, и пообещал провести всестороннее расследование произошедшего.