00:37 10.03.2026
Эрдоган призвал Иран не нарушать воздушное пространство Турции
в мире
турция
иран
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
масуд пезешкиан
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, турция, иран, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, масуд пезешкиан, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Масуд Пезешкиан, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о недопустимости нарушения турецкого воздушного пространства и подчеркнул, что Анкара будет принимать необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и направленная в сторону Турции, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция негативно затронута конфликтами, в которых она не участвует. Нарушение нашего воздушного пространства по какой бы то ни было причине недопустимо, и Турция будет продолжать принимать все необходимые меры для противодействия этому", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.
В ходе беседы Эрдоган также отметил, что Анкара не считает правомерными незаконные вмешательства в дела Ирана, однако подчеркнул, что нацеливание на братские страны региона никому не идет на пользу и должно быть прекращено.
Президент Турции выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью людей, в том числе детей, в результате нападения на школу в Менабе. Эрдоган также выразил надежду, что избрание Моджтабы Хаменеи новым религиозным лидером Ирана будет способствовать миру и стабильности в регионе.
В свою очередь Пезшкиан заявил, что ракеты, оказавшиеся в воздушном пространстве Турции, не были запущены с территории Ирана, и пообещал провести всестороннее расследование произошедшего.
