Утечка нефти в океан не испугала туристов на Шри-Ланке
Утечка нефти в океан не испугала туристов на Шри-Ланке - РИА Новости, 10.03.2026
Утечка нефти в океан не испугала туристов на Шри-Ланке
Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не испугала туристов на Шри-Ланке, сообщила в беседе с 360.ru российская туристка. РИА Новости, 10.03.2026
шри-ланка
Утечка нефти в океан не испугала туристов на Шри-Ланке
360.ru: утечка нефти в океан не испугала туристов на Шри-Ланке
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не испугала туристов на Шри-Ланке, сообщила в беседе с 360.ru
российская туристка.
"Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не мешает отдыхающим на Шри-Ланке
хорошо проводить время. Туристы продолжают заходить в воду, словно ничего не произошло", - пишет 360.ru со ссылкой на собеседницу.
Девушка отметила, что сначала отдыхающие боялись заходить в воду, но на следующий день пошли купаться, потому что все уже было чисто. Когда женщина с ребенком пришла на пляж, то англоговорящая туристка предупредила их об опасности и посоветовала не подходить к воде. Подойдя ближе, туристы заметили полосу мелких капель вдоль берега.
"Такие маленькие капельки, как капельки шоколада вдоль береговой линии, тонкой-тонкой длинной полосой", - объяснила она.
В итоге россиянка отказалась купаться. Однако визуально загрязнение незаметно. Многих ситуация совсем не смущает, и люди продолжают заходить в воду.
"Другая туристка рассказала 360.ru о локальном пятне в океане. Его ликвидировали за три дня. Купаться разрешили, но в месте уборки выставили красный флаг. На морских обитателях ситуация пока отразилась несильно: например, черепахи спокойно плавают около берега", - добавляется в сообщении на сайте портала.
Ранее возвращавшийся в Иран
после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат "Дена", на борту которого находились более 100 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия. Позже министр войны США
Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана.