Туризм
 
15:43 10.03.2026
Утечка нефти в океан не испугала туристов на Шри-Ланке
Утечка нефти в океан не испугала туристов на Шри-Ланке
Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не испугала туристов на Шри-Ланке, сообщила в беседе с 360.ru российская туристка. РИА Новости, 10.03.2026
туризм
шри-ланка
военная операция сша и израиля против ирана
шри-ланка, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Шри-Ланка, Военная операция США и Израиля против Ирана
© iStock.com / daniloviПляж на Шри-Ланке
Пляж на Шри-Ланке. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не испугала туристов на Шри-Ланке, сообщила в беседе с 360.ru российская туристка.
"Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не мешает отдыхающим на Шри-Ланке хорошо проводить время. Туристы продолжают заходить в воду, словно ничего не произошло", - пишет 360.ru со ссылкой на собеседницу.
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян
7 марта, 15:27
"Такие маленькие капельки, как капельки шоколада вдоль береговой линии, тонкой-тонкой длинной полосой", - объяснила она.
В итоге россиянка отказалась купаться. Однако визуально загрязнение незаметно. Многих ситуация совсем не смущает, и люди продолжают заходить в воду.
Иранский военный корабль IRIS Dena - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В США назвали потопленный иранский фрегат законной военной целью
8 марта, 11:16
"Другая туристка рассказала 360.ru о локальном пятне в океане. Его ликвидировали за три дня. Купаться разрешили, но в месте уборки выставили красный флаг. На морских обитателях ситуация пока отразилась несильно: например, черепахи спокойно плавают около берега", - добавляется в сообщении на сайте портала.
Ранее возвращавшийся в Иран после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат "Дена", на борту которого находились более 100 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
