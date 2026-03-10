Утечка нефти в океан не испугала туристов на Шри-Ланке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не испугала туристов на Шри-Ланке, сообщила в беседе с Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не испугала туристов на Шри-Ланке, сообщила в беседе с 360.ru российская туристка.

"Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не мешает отдыхающим на Шри-Ланке хорошо проводить время. Туристы продолжают заходить в воду, словно ничего не произошло", - пишет 360.ru со ссылкой на собеседницу.

Девушка отметила, что сначала отдыхающие боялись заходить в воду, но на следующий день пошли купаться, потому что все уже было чисто. Когда женщина с ребенком пришла на пляж, то англоговорящая туристка предупредила их об опасности и посоветовала не подходить к воде. Подойдя ближе, туристы заметили полосу мелких капель вдоль берега.

"Такие маленькие капельки, как капельки шоколада вдоль береговой линии, тонкой-тонкой длинной полосой", - объяснила она.

В итоге россиянка отказалась купаться. Однако визуально загрязнение незаметно. Многих ситуация совсем не смущает, и люди продолжают заходить в воду.

"Другая туристка рассказала 360.ru о локальном пятне в океане. Его ликвидировали за три дня. Купаться разрешили, но в месте уборки выставили красный флаг. На морских обитателях ситуация пока отразилась несильно: например, черепахи спокойно плавают около берега", - добавляется в сообщении на сайте портала.