ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в дерби с "Динамо"
Футбол
 
20:59 10.03.2026
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в дерби с "Динамо"
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в дерби с "Динамо" - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в дерби с "Динамо"
Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за удаления в дерби против столичного... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/final-2079644387.html
Новости
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в дерби с "Динамо"

ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в матче РПЛ с "Динамо"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за удаления в дерби против столичного "Динамо", сообщили РИА Новости в армейском клубе.
ЦСКА в воскресенье дома проиграл "Динамо" (1:4) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко.
Как заявили РИА Новости в ЦСКА, клуб обратился в ЭСК РФС по поводу удаления Гонду.
В следующем туре армейцы 14 марта на выезде встретятся с калининградской "Балтикой".
Футбол Лусиано Гонду Спорт Максим Осипенко ПФК ЦСКА Динамо Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Балтика
 
