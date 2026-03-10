https://ria.ru/20260310/tsska-2079800081.html
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в дерби с "Динамо"
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в дерби с "Динамо"
Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за удаления в дерби против столичного... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
