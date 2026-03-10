https://ria.ru/20260310/tsentr-2079661111.html
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости, 10.03.2026
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 325 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, две... РИА Новости, 10.03.2026
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
ВСУ потеряли до 325 военных в зоне войск "Центра"