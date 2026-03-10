Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости, 10.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 10.03.2026 (обновлено: 12:12 10.03.2026)
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 325 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Белицкое, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
