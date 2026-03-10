Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 325 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.