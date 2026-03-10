https://ria.ru/20260310/trevoga-2079702839.html
В Хайфе сработали сигналы воздушной тревоги
В Хайфе сработали сигналы воздушной тревоги - РИА Новости, 10.03.2026
В Хайфе сработали сигналы воздушной тревоги
Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:39:00+03:00
2026-03-10T14:39:00+03:00
2026-03-10T14:41:00+03:00
в мире
хайфа
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611333_0:176:3072:1903_1920x0_80_0_0_32ec0dea393b2e349b660381ae680381.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079684531.html
хайфа
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c13797007f1f96ca5e70509114f5a824.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайфа, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Хайфа, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Хайфе сработали сигналы воздушной тревоги
РИА Новости: в Хайфе звучит воздушная тревога из-за запуска ракет Ираном