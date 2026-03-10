Рейтинг@Mail.ru
В Хайфе сработали сигналы воздушной тревоги
14:39 10.03.2026
В Хайфе сработали сигналы воздушной тревоги
В Хайфе сработали сигналы воздушной тревоги
Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
2026
В Хайфе сработали сигналы воздушной тревоги

ХАЙФА (Израиль), 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Причиной тревоги стал ракетный обстрел.
Прошедшая ночь была относительно спокойной в Хайфе: сигналы воздушной тревоги звучали всего один раз.
В ночь на 9 марта для сравнения север Израиля подвергся многочисленным атакам: сигналы тревоги звучали в среднем раз в два с половиной часа.
Заголовок открываемого материала