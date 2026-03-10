Рейтинг@Mail.ru
США уничтожили иранские корабли для минирования, заявил Трамп
23:41 10.03.2026
США уничтожили иранские корабли для минирования, заявил Трамп
США уничтожили иранские корабли для минирования, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2026
США уничтожили иранские корабли для минирования, заявил Трамп
Президент США утверждает, что в ходе американской операции против Ирана якобы уничтожены корабли для минирования. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, иран, сша, ближний восток, амир саид иравани, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
США уничтожили иранские корабли для минирования, заявил Трамп

Трамп: США в ходе конфликта с Ираном уничтожили 10 кораблей для минирования

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США утверждает, что в ходе американской операции против Ирана якобы уничтожены корабли для минирования.
"В последние несколько часов мы ударили и полностью уничтожили 10 неактивных катеров или кораблей для минирования", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив
