Трамп примет любые выводы насчет удара по школе в Иране, заявила Левитт - РИА Новости, 10.03.2026
21:59 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tramp-2079806334.html
Трамп примет любые выводы насчет удара по школе в Иране, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп примет любое заключение о результатах продолжающегося расследования удара по школе для девочек в Иране, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
сша
ближний восток
иран
каролин левитт
дональд трамп
аббас аракчи
министерство обороны сша
сша
ближний восток
иран
в мире, сша, ближний восток, иран, каролин левитт, дональд трамп, аббас аракчи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет любое заключение о результатах продолжающегося расследования удара по школе для девочек в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Расследование (удара по школе - ред.) продолжается, и, как заявил президент (Трамп - ред.) вчера на пресс-конференции, он примет любое его заключение, каким бы оно ни было", - сказала Левитт во время брифинга.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана
Вчера, 21:33
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников школы.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц школы.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран пригрозил срывать попытки США сопроводить танкеры в Ормузском проливе
Вчера, 21:25
 
В миреСШАБлижний ВостокИранКаролин ЛевиттДональд ТрампАббас АракчиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
