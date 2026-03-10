https://ria.ru/20260310/tramp-2079806334.html
Трамп примет любые выводы насчет удара по школе в Иране, заявила Левитт
Трамп примет любые выводы насчет удара по школе в Иране, заявила Левитт - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп примет любые выводы насчет удара по школе в Иране, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп примет любое заключение о результатах продолжающегося расследования удара по школе для девочек в Иране, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:59:00+03:00
2026-03-10T21:59:00+03:00
2026-03-10T21:59:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
каролин левитт
дональд трамп
аббас аракчи
министерство обороны сша
сша
ближний восток
иран
2026
Трамп примет любые выводы насчет удара по школе в Иране, заявила Левитт
Левитт: Трамп примет любые выводы Пентагона по удару по школе в Иране