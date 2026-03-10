https://ria.ru/20260310/tramp-2079754720.html
Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США
Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США
Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Южно-Африканская Республика была внеблоковым государством и следовала политике неприсоединения, заявил американский... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10
2026-03-10T17:09:00+03:00
2026-03-10T17:09:00+03:00
в мире
сша
юар
дональд трамп
сша
юар
В мире, США, ЮАР, Дональд Трамп
Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США
