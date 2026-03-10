Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США - РИА Новости, 10.03.2026
17:09 10.03.2026
Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США
Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Южно-Африканская Республика была внеблоковым государством и следовала политике неприсоединения, заявил американский... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
сша
юар
дональд трамп
в мире, сша, юар, дональд трамп
В мире, США, ЮАР, Дональд Трамп
Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США

Посол США Бозелл: Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковым государством

ПРЕТОРИЯ, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Южно-Африканская Республика была внеблоковым государством и следовала политике неприсоединения, заявил американский посол в стране Лео Брент Бозелл.
Бозелл 23 февраля вручил верительные грамоты в МИД ЮАР и официально приступил к своим обязанностям. Еще до утверждения его кандидатуры в октябре минувшего года он заявил, что на посту главы дипмиссии намерен противостоять сближению ЮАР с Россией, Китаем и Ираном.
"Когда я разговаривал с президентом (США Дональдом Трампом - ред.), у него было одно поручение, и оно настолько простое. Он сказал: "Я хочу, чтобы Южная Африка снова стала страной неприсоединения. Неприсоединение - это не слишком большая просьба", - сказал посол, выступая на конференции делового издания BizNews.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Президенты России и ЮАР обменялись мнениями по ситуации в мире
10 февраля, 14:40
 
В миреСШАЮАРДональд Трамп
 
 
