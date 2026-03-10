Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп в ходе визита в КНР посетит только Пекин
05:15 10.03.2026
СМИ: Трамп в ходе визита в КНР посетит только Пекин
СМИ: Трамп в ходе визита в КНР посетит только Пекин
Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китай посетит только Пекин из соображений безопасности, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: Трамп в ходе визита в КНР посетит только Пекин

SCMP: Трамп в ходе визита в КНР посетит только Пекин из соображений безопасности

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китай посетит только Пекин из соображений безопасности, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
"Трамп не поедет ни в один город, помимо Пекина, во время своего визита в Китай из-за плотного графика и соображений безопасности", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, первоначально китайские чиновники рассматривали идею визита Трампа в несколько городов, начиная с Пекина и продолжая в Шанхае.
Ранее Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный визит в США.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай
28 февраля, 07:43
 
