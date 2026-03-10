https://ria.ru/20260310/tramp-2079599654.html
СМИ: Трамп в ходе визита в КНР посетит только Пекин
Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китай посетит только Пекин из соображений безопасности, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2026
SCMP: Трамп в ходе визита в КНР посетит только Пекин из соображений безопасности