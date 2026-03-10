Посол России в Таиланде рассказал о сотнях обращений из-за отмены рейсов

БАНГКОК, 10 мар - РИА Новости. Около 300 россиян обратились в посольство России в Таиланде в период с 1 по 10 марта по вопросам, связанным с отменой авиарейсов ближневосточных авиакомпаний, сообщил РИА Новости во вторник заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин.
"С 1 по 10 марта у нас было около 300 обращений от граждан РФ в связи с отменой рейсов ближневосточных авиакомпаний, которыми они должны были возвращаться домой из Таиланда", - рассказал дипломат.
Ранее во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в Таиланде сейчас могут находиться до 10 тысяч россиян с транзитными обратными билетами через ближневосточные аэропорты, и что около 800 организованных российских туристов уже пропустили стыковочные рейсы на Ближнем Востоке из-за отмены рейсов из Таиланда в аэропорты транзита.
Генеральный директор туроператора "Тезтур Таиланд" Андрей Снетков сообщил агентству, что подсчитать точное число находящихся в Таиланде россиян с обратными билетами через Ближний Восток крайне трудно, потому что далеко не все из них приобретали туры у российских туроператоров.
"Если говорить об организованных туристах, здесь туроператоры могут что-то сказать. У нас, например, было в первые дни после закрытия неба в странах Ближнего Востока около 120 туристов, которые не смогли улететь своими рейсами из-за их отмены, сейчас таких туристов у нас уже гораздо меньше, многие улетели рейсами других авиакомпаний", - сказал он.
Снетков добавил, что многие российские туристы прилетели в Таиланд ближневосточными лоукостерами, такими как Air Arabia и Fly Dubai.
"У этих авиакомпаний все очень непросто даже с переносом дат, не говоря уже о вывозных рейсах, и мы и сделать-то ничего с этим не можем, к сожалению", - сказал туроператор.
Он добавил, что большинство пассажиров, потерявших надежду улететь рейсами ближневосточных авиакомпаний, которыми они прилетели в Таиланд, покупают билеты других авиалиний, летающих в Россию, и улетают домой либо рейсами российских перевозчиков, либо через Китай, Узбекистан и Казахстан.
"Флагманские авиакомпании ближневосточных стран, такие как Emirates, например, уже организуют вывозные рейсы, но у Emirates пока приоритет - это вывезти из ОАЭ туристов, которые не могут вылететь в свои страны из Дубая, а не везти туда в большом количестве транзитных пассажиров из Юго-Восточной Азии", - сказал Снетков.
Он отметил также, что некоторые ближневосточные авиакомпании, присылающие вывозные рейсы в Таиланд, пока концентрируют усилия на вывозе жителей своих стран, а не транзитных пассажиров.