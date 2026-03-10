Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы - РИА Новости, 10.03.2026
11:40 10.03.2026 (обновлено: 11:42 10.03.2026)
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы
общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что вопросы о сбоях связи и мобильного интернета в центре Москвы следует направить в Минцифры.
Начиная с субботы москвичи жалуются на плохую связь и мобильный интернет в центре столицы, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".
"Эти вопросы следует направить в Минцифры", - заявили в Роскомнадзоре.
РИА Новости направило соответствующий запрос в Минцифры.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
У россиян стали исчезать сообщения в Telegram
17 февраля, 20:05
 
