Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что вопросы о сбоях связи и мобильного интернета в центре Москвы следует направить в Минцифры.

Начиная с субботы москвичи жалуются на плохую связь и мобильный интернет в центре столицы, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".