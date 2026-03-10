https://ria.ru/20260310/svyaz-2079654043.html
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы - РИА Новости, 10.03.2026
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что вопросы о сбоях связи и мобильного интернета в центре Москвы следует направить в Минцифры. РИА Новости, 10.03.2026
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы
РИА Новости: РКН перенаправил в Минцифры вопросы о сбоях связи в центре Москвы