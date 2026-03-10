Верховный суд рассмотрит иск к Финляндии из-за ограничений на въезд

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ рассмотрит иск супругов из Санкт-Петербурга к государству Финляндия об обязании выкупить их дом и участок, так как они не могут пользоваться своим имуществом из-за ограничений на въезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Пара обратилась с этим иском к государству Финляндия в лице государственного совета в российский суд, но заявление не были принято. Инстанция обосновала отказ юрисдикционным иммунитетом иностранного государства.
В жалобе в ВС РФ заявители указали, что фактически лишены судебной защиты: российские суды отказываются рассматривать спор, а обратиться в суды Финляндии они не могут из-за невозможности въезда в страну. По их мнению, российский суд должен был рассмотреть вопрос о возможном ограничении иммунитета иностранного государства на основе принципа взаимности.
"Верховный суд России, изучив жалобу, пришел к выводу, что при решении подобных вопросов суд вправе запросить заключение министерства иностранных дел РФ о применении принципа взаимности и оценить, обеспечиваются ли заявителям эффективные средства судебной защиты в иностранном государстве. Непринятие иска без выяснения этих обстоятельств может нарушать право заявителей на доступ к правосудию. Дело принято к рассмотрению судебной коллегией по гражданским делам", - отметили в пресс-службе.
Как заявлял в середине февраля в ходе ежегодного совещания судей председатель ВС РФ Игорь Краснов, денонсация международных договоров и выход России из юрисдикции политизированного Европейского суда по правам человека не повлияли на уровень защиты прав россиян.