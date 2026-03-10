Верховный суд рассмотрит иск к Финляндии из-за ограничений на въезд

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ рассмотрит иск супругов из Санкт-Петербурга к государству Финляндия об обязании выкупить их дом и участок, так как они не могут пользоваться своим имуществом из-за ограничений на въезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В жалобе в ВС РФ заявители указали, что фактически лишены судебной защиты: российские суды отказываются рассматривать спор, а обратиться в суды Финляндии они не могут из-за невозможности въезда в страну. По их мнению, российский суд должен был рассмотреть вопрос о возможном ограничении иммунитета иностранного государства на основе принципа взаимности.