Райт удалил пост в X о якобы сопровождении США танкера в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Глава американского минэнерго Крис Райт по неизвестной причине удалил пост в соцсети X, в котором он сообщал о якобы успешной проводке танкера через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.
Пост с сообщением о проводке танкера американскими военными исчез со страницы министра примерно через полчаса после его публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.