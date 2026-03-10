Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ssha-2079662539.html
СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин
СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин
США за три недели до начала официального визита американского президента Дональда Трампа в Пекин еще не определились с составом делегации, сообщает издание... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:15:00+03:00
2026-03-10T12:15:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_c7c67b0b6a35614b9c51311750bbde5c.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079609144.html
https://ria.ru/20260310/tramp-2079599654.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f2cd9ab9f9576b8709e2a6975085a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин

Semafor: США еще не определились с составом делегации для визита в Китай

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США за три недели до начала официального визита американского президента Дональда Трампа в Пекин еще не определились с составом делегации, сообщает издание Semafor со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с подготовкой, планирование государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай остается хаотичным ... окончательного списка чиновников и руководителей, которые присоединятся к американскому лидеру в Пекине, пока нет," - сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Посол Ирана в КНР рассказал, когда Тегеран сможет вернуться к переговорам
Вчера, 08:25
Несмотря на отсутствие последних сведений о составе делегации, многие представители американской политики и бизнеса выражали желание присоединиться к поездке, уточняет издание. "По меньшей мере одна фирма с Уолл-стрит вела переговоры с администрацией Трампа об участии в делегации частного сектора", - говорится в сообщении.
Однако, по словам других двух источников в США, знакомых с планами поездки, представители министерств торговли и финансов США, которые совместно занимаются организацией визита, еще не решили, "стоит ли вообще включать в него бизнес-делегацию", пишет Semafor.
Ранее Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный визит в США. Пресс-пул Белого дома со ссылкой на неназванного чиновника сообщил в феврале, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля.
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: Трамп в ходе визита в КНР посетит только Пекин
Вчера, 05:15
 
В миреСШАКитайПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала