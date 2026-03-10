СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин

Несмотря на отсутствие последних сведений о составе делегации, многие представители американской политики и бизнеса выражали желание присоединиться к поездке, уточняет издание. "По меньшей мере одна фирма с Уолл-стрит вела переговоры с администрацией Трампа об участии в делегации частного сектора", - говорится в сообщении.

Однако, по словам других двух источников в США, знакомых с планами поездки, представители министерств торговли и финансов США, которые совместно занимаются организацией визита, еще не решили, "стоит ли вообще включать в него бизнес-делегацию", пишет Semafor.