https://ria.ru/20260310/ssha-2079662539.html
СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин
СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин
США за три недели до начала официального визита американского президента Дональда Трампа в Пекин еще не определились с составом делегации, сообщает издание... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:15:00+03:00
2026-03-10T12:15:00+03:00
2026-03-10T12:15:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_c7c67b0b6a35614b9c51311750bbde5c.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079609144.html
https://ria.ru/20260310/tramp-2079599654.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f2cd9ab9f9576b8709e2a6975085a37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
СМИ: США еще не определились с составом делегации в Пекин
Semafor: США еще не определились с составом делегации для визита в Китай
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
США за три недели до начала официального визита американского президента Дональда Трампа в Пекин еще не определились с составом делегации, сообщает издание Semafor
со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с подготовкой, планирование государственного визита президента США Дональда Трампа
в Китай
остается хаотичным ... окончательного списка чиновников и руководителей, которые присоединятся к американскому лидеру в Пекине
, пока нет," - сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.
Несмотря на отсутствие последних сведений о составе делегации, многие представители американской политики и бизнеса выражали желание присоединиться к поездке, уточняет издание. "По меньшей мере одна фирма с Уолл-стрит вела переговоры с администрацией Трампа об участии в делегации частного сектора", - говорится в сообщении.
Однако, по словам других двух источников в США, знакомых с планами поездки, представители министерств торговли и финансов США, которые совместно занимаются организацией визита, еще не решили, "стоит ли вообще включать в него бизнес-делегацию", пишет Semafor.
Ранее Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что Си Цзиньпин
позже в 2026 году совершит ответный визит в США. Пресс-пул Белого дома со ссылкой на неназванного чиновника сообщил в феврале, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля.