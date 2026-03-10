В школах стартовали "Президентские состязания" по летним видам спорта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания" по летним видам спорта стартовали в школах страны, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В общеобразовательных организациях по всей стране дан старт Всероссийским спортивным соревнованиям школьников "Президентские состязания" (по летним видам спорта). Это крупнейшие спортивные мероприятия для учащихся, которые имеют статус соревнований на Кубок президента РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в программу летних "Президентских состязаний" включены четыре обязательные дисциплины: легкоатлетическая эстафета, спортивное многоборье (тесты), подвижные игры (эстафеты) и теоретический конкурс.