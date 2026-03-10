Рейтинг@Mail.ru
В школах стартовали "Президентские состязания" по летним видам спорта - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/sostyazaniya-2079682192.html
В школах стартовали "Президентские состязания" по летним видам спорта
В школах стартовали "Президентские состязания" по летним видам спорта - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
В школах стартовали "Президентские состязания" по летним видам спорта
Всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания" по летним видам спорта стартовали в школах страны, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T13:26:00+03:00
2026-03-10T13:26:00+03:00
россия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/51/1549325158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b9ec099c53ae1031c007b36a1fe1f93.jpg
https://ria.ru/20260310/pravitelstvo-2079647346.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/51/1549325158_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b813d553d809930570b3ccbbdf003df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, спорт
Россия, Спорт
В школах стартовали "Президентские состязания" по летним видам спорта

В школах в РФ начались "Президентские состязания" по летним видам спорта

© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев | Перейти в медиабанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев
Перейти в медиабанк
Спортивный зал. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания" по летним видам спорта стартовали в школах страны, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"В общеобразовательных организациях по всей стране дан старт Всероссийским спортивным соревнованиям школьников "Президентские состязания" (по летним видам спорта). Это крупнейшие спортивные мероприятия для учащихся, которые имеют статус соревнований на Кубок президента РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в программу летних "Президентских состязаний" включены четыре обязательные дисциплины: легкоатлетическая эстафета, спортивное многоборье (тесты), подвижные игры (эстафеты) и теоретический конкурс.
В ведомстве отметили, что финал состязаний пройдет с 9 по 29 сентября 2026 года во Всероссийском детском центре "Орленок".
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Правительство выделит средства на соревнования между спортклубами компаний
Вчера, 11:16
 
РоссияСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала