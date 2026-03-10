На Солнце сформировалась новая корональная дыра

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новая корональная дыра начинает формироваться на Солнце, но до выходных никакого воздействия на Землю она не окажет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце более-менее сформировались очертания новой корональной дыры. Воздействие на Землю от нее ожидается начиная с субботы, 14 марта. До этого момента прогнозируется практически полный штиль", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Десятого марта, как ожидают ученые, геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность на Солнце — слабо повышенной.

"Космическая погода — на прежнем слабо возмущенном уровне без значимых изменений. Немного повысилась вспышечная активность. Около полуночи произошла вспышка уровня C7.8 — самая сильная с 25 февраля. Событие было локализовано на левом краю Солнца и при таком расположении не будет иметь геомагнитных последствий", — уточнили в лаборатории.