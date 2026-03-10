https://ria.ru/20260310/solntse-2079613891.html
На Солнце сформировалась новая корональная дыра
На Солнце сформировалась новая корональная дыра - РИА Новости, 10.03.2026
На Солнце сформировалась новая корональная дыра
Новая корональная дыра начинает формироваться на Солнце, но до выходных никакого воздействия на Землю она не окажет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:13:00+03:00
2026-03-10T09:13:00+03:00
2026-03-10T15:26:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079629047_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_fab75a90e7da6a06b3c440c96a74f2e9.jpg
https://ria.ru/20260308/solntse-2079312777.html
https://ria.ru/20260305/kometa-2078736721.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079629047_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_61e542525fecad4c53af25b6a163cefa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука
На Солнце сформировалась новая корональная дыра
ИКИ РАН: на Солнце сформировалась новая корональная дыра
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новая корональная дыра начинает формироваться на Солнце, но до выходных никакого воздействия на Землю она не окажет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце более-менее сформировались очертания новой корональной дыры. Воздействие на Землю
от нее ожидается начиная с субботы, 14 марта. До этого момента прогнозируется практически полный штиль", — говорится в сообщении в Telegram-канале
лаборатории.
Десятого марта, как ожидают ученые, геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность на Солнце — слабо повышенной.
"Космическая погода — на прежнем слабо возмущенном уровне без значимых изменений. Немного повысилась вспышечная активность. Около полуночи произошла вспышка уровня C7.8 — самая сильная с 25 февраля. Событие было локализовано на левом краю Солнца и при таком расположении не будет иметь геомагнитных последствий", — уточнили в лаборатории.
Отмечается, что геомагнитные индексы Kp находятся в диапазоне двух-трех баллов, то есть слабо повышены. Вероятность геомагнитных возмущений, как рассказали ученые, во вторник составляет 20 процентов, а слабых бурь — лишь семь процентов. Завтра и 12 марта эти вероятности оцениваются в десять и три процента.