На Солнце сформировалась новая корональная дыра
Наука
 
09:13 10.03.2026 (обновлено: 15:26 10.03.2026)
На Солнце сформировалась новая корональная дыра
На Солнце сформировалась новая корональная дыра
Новая корональная дыра начинает формироваться на Солнце, но до выходных никакого воздействия на Землю она не окажет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости, 10.03.2026
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
земля
Новости
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука
На Солнце сформировалась новая корональная дыра

ИКИ РАН: на Солнце сформировалась новая корональная дыра

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Корональная дыра на Солнце. 10 марта 2026
Корональная дыра на Солнце. 10 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Корональная дыра на Солнце. 10 марта 2026
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новая корональная дыра начинает формироваться на Солнце, но до выходных никакого воздействия на Землю она не окажет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце более-менее сформировались очертания новой корональной дыры. Воздействие на Землю от нее ожидается начиная с субботы, 14 марта. До этого момента прогнозируется практически полный штиль", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Протуберанец оторвался от Солнца
Ученый рассказал, когда Солнце завершит цикл активности
8 марта, 02:55
8 марта, 02:55
Десятого марта, как ожидают ученые, геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность на Солнце — слабо повышенной.
"Космическая погода — на прежнем слабо возмущенном уровне без значимых изменений. Немного повысилась вспышечная активность. Около полуночи произошла вспышка уровня C7.8 — самая сильная с 25 февраля. Событие было локализовано на левом краю Солнца и при таком расположении не будет иметь геомагнитных последствий", — уточнили в лаборатории.
Отмечается, что геомагнитные индексы Kp находятся в диапазоне двух-трех баллов, то есть слабо повышены. Вероятность геомагнитных возмущений, как рассказали ученые, во вторник составляет 20 процентов, а слабых бурь — лишь семь процентов. Завтра и 12 марта эти вероятности оцениваются в десять и три процента.
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце
5 марта, 14:09
 
Наука Земля Российская академия наук Мощные вспышки на Солнце Наука
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
