Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
22:37 10.03.2026 (обновлено: 22:45 10.03.2026)
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
2026-03-10T22:37:00+03:00
2026-03-10T22:45:00+03:00
теннис
спорт
арина соболенко
наоми осака
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, арина соболенко, наоми осака, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Арина Соболенко, Наоми Осака, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
BNP Paribas Open
10 марта 2026 • начало в 21:10
Завершен
Арина Соболенко
2 : 06:26:4
Наоми Осака
В четвертом раунде Соболенко обыграла японку Наоми Осаку (16-й номер посева) со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 20 минут.
Следующей соперницей Соболенко станет победительница встречи между представительницей Канады Викторией Мбоко (10) и американкой Амандой Анисимовой (6).
Теннис Спорт Арина Соболенко Наоми Осака Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
