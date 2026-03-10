https://ria.ru/20260310/skandal-2079815456.html
Марию Орзул не будут отстранять после резонансного эфира
Марию Орзул не будут отстранять после резонансного эфира
Ведущую "Матч ТВ" Марию Орзул не отстранят от эфиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
футбол
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт
вокруг спорта
Марию Орзул не будут отстранять после резонансного эфира
Ведущую "Матч ТВ" Орзул не будут отстранять от эфиров