Рейтинг@Mail.ru
Марию Орзул не будут отстранять после резонансного эфира - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:08 10.03.2026 (обновлено: 23:16 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/skandal-2079815456.html
Марию Орзул не будут отстранять после резонансного эфира
Марию Орзул не будут отстранять после резонансного эфира - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Марию Орзул не будут отстранять после резонансного эфира
Ведущую "Матч ТВ" Марию Орзул не отстранят от эфиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T23:08:00+03:00
2026-03-10T23:16:00+03:00
футбол
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079816291_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b069ed9ab221be12dfdb9f1a9de3b757.jpg
https://ria.ru/20260308/dinamo-2079438330.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079816291_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_63c97b1d1311797b9d5819f68d4ccbf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
динамо москва, российская премьер-лига (рпл), спорт, вокруг спорта
Футбол, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт, Вокруг спорта
Марию Орзул не будут отстранять после резонансного эфира

Ведущую "Матч ТВ" Орзул не будут отстранять от эфиров

© Соцсети телеведущей Мария Орзул
Мария Орзул - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Соцсети телеведущей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ведущую "Матч ТВ" Марию Орзул не отстранят от эфиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Во вторник журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Орзул отстранят от работы в связи с тем, что ведущая перебивала экспертов и допускала ошибки, а также из-за низкого качества работы на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Динамо" (1:4).
«
"По результатам эфира с Марией действительно была проведена беседа о корректности высказываний в прямом эфире и этике работы в рамках федерального канала. В то же время информация об отстранении на сегодняшний день не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе.
Футбол. РПЛ. ЦСКА (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет
8 марта, 21:33
 
ФутболДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала