В Минпросвещения разработали программы для изучения языков народов России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Разработаны новые образовательные программы для изучения в школах языков и литературы народов России, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Подведомственный Минпросвещения России Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации в 2025 году разработал 40 федеральных рабочих программ для изучения в школах языков и литературы народов России, в том числе по 14 государственным языкам республик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подготовленные материалы войдут в федеральные основные общеобразовательные программы. Они охватывают предметы "Государственный язык республики Российской Федерации", "Родной язык", "Литературное чтение на родном языке" и "Родная литература".

"Сегодня родные языки остаются под защитой государства, развиваются, это – часть нашего культурного достояния. Новые программы, созданные с учетом лучших региональных практик и современных методик, позволят повысить качество обучения, укрепить национальную идентичность и сохранить культурное разнообразие", - приводят в пресс-службе слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова