В Минпросвещения разработали программы для изучения языков народов России
09:02 10.03.2026
В Минпросвещения разработали программы для изучения языков народов России
В Минпросвещения разработали программы для изучения языков народов России
Разработаны новые образовательные программы для изучения в школах языков и литературы народов России, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 10.03.2026
2026
Новости
РИА Новости
В Минпросвещения разработали программы для изучения языков народов России

Урок в школе
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Разработаны новые образовательные программы для изучения в школах языков и литературы народов России, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Подведомственный Минпросвещения России Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации в 2025 году разработал 40 федеральных рабочих программ для изучения в школах языков и литературы народов России, в том числе по 14 государственным языкам республик", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подготовленные материалы войдут в федеральные основные общеобразовательные программы. Они охватывают предметы "Государственный язык республики Российской Федерации", "Родной язык", "Литературное чтение на родном языке" и "Родная литература".
"Сегодня родные языки остаются под защитой государства, развиваются, это – часть нашего культурного достояния. Новые программы, созданные с учетом лучших региональных практик и современных методик, позволят повысить качество обучения, укрепить национальную идентичность и сохранить культурное разнообразие", - приводят в пресс-службе слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
В ведомстве отметили, что особое внимание уделялось соответствию программ требованиям ФГОС и современным научно-методическим подходам к преподаванию языков и литератур народов России. Программы созданы для 1–4-х, 5–9-х и 10–11-х классов.
Заголовок открываемого материала