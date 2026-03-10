https://ria.ru/20260310/sever-2079613484.html
Киев пытается дискредитировать командование "Севера" в Сумской области
Киев пытается дискредитировать командование "Севера" в Сумской области - РИА Новости, 10.03.2026
Киев пытается дискредитировать командование "Севера" в Сумской области
Украинские пропагандисты пытаются дискредитировать командование российской группировки войск "Север", действующей в Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T06:37:00+03:00
2026-03-10T06:37:00+03:00
2026-03-10T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
сумская область
киев
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинские пропагандисты пытаются дискредитировать командование российской группировки войск "Север", действующей в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, противник использует анонимные аккаунты. С них он также рассылает тем же адресатам сообщения от имени рядовых военнослужащих, в которых утверждается, что командование якобы допускает издевательства над бойцами.
«
"Враг рассчитывает, что таким образом его фейки будут распространяться на российских ресурсах", — добавили в силовых структурах.
За минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили до 260 боевиков, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, пять складов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.