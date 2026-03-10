Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается дискредитировать командование "Севера" в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 10.03.2026 (обновлено: 09:17 10.03.2026)
Киев пытается дискредитировать командование "Севера" в Сумской области
Киев пытается дискредитировать командование "Севера" в Сумской области - РИА Новости, 10.03.2026
Киев пытается дискредитировать командование "Севера" в Сумской области
Украинские пропагандисты пытаются дискредитировать командование российской группировки войск "Север", действующей в Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Киев пытается дискредитировать командование "Севера" в Сумской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинские пропагандисты пытаются дискредитировать командование российской группировки войск "Север", действующей в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
ВСУ перебрасывают в Сумскую область полк из заключенных и дезертиров
9 марта, 06:33
По его словам, противник использует анонимные аккаунты. С них он также рассылает тем же адресатам сообщения от имени рядовых военнослужащих, в которых утверждается, что командование якобы допускает издевательства над бойцами.
«

"Враг рассчитывает, что таким образом его фейки будут распространяться на российских ресурсах", — добавили в силовых структурах.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой
1 марта, 09:24
За минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили до 260 боевиков, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, пять складов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
