22:19 10.03.2026
Сарновский сообщил об уходе от Плющенко
Сарновский сообщил об уходе от Плющенко
Сарновский сообщил об уходе от Плющенко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Фигурист Никита Сарновский сообщил, что ушел из тренировочной группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
"Евгений Викторович, Дмитрий Сергеевич, Сергей Андреевич, Артем Аркадьевич, Рем, я искренне благодарен вам за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. Наступил момент, когда необходимо что-то изменить в жизни, чтобы дальше двигаться к своей цели", - написал Сарновский в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сарновскому 18 лет, в 2026 году он стал чемпионом России по прыжкам. Также он является победителем Финала Гран-при России среди юниоров сезона-2024/25.
Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?
