Сарновские выплатят неустойку Плющенко, сообщил источник
Фигурное катание
Фигурное катание
 
23:14 10.03.2026 (обновлено: 23:16 10.03.2026)
Сарновские выплатят неустойку Плющенко, сообщил источник
Сарновские выплатят неустойку Плющенко, сообщил источник
Сарновские выплатят неустойку Плющенко, сообщил источник
Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София урегулируют вопрос контрактных отношений с академией Евгения Плющенко в досудебном...
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
https://ria.ru/20260206/kostyleva-2072768198.html
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
спорт, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко
Сарновские выплатят неустойку Плющенко, сообщил источник

Фигуристы Сарновские выплатят неустойку Плющенко после ухода к Тутберидзе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНикита Сарновский
Никита Сарновский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Никита Сарновский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София урегулируют вопрос контрактных отношений с академией Евгения Плющенко в досудебном порядке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее РИА Новости сообщило, что Никита и София Сарновские приняли решение перейти к Тутберидзе. Отмечается, что одной из главных причин перехода стали конфликты с матерью чемпионки России Елены Костылевой – Ириной.
У обоих спортсменов был действующий контракт с академией Плющенко. Источник РИА Новости сообщил, что вопрос расторжения будет урегулирован без судов. Родители спортсменов выплатят школе неустойку.
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко
 
