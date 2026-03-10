https://ria.ru/20260310/sarnovskie-2079813114.html
Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе
Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе
Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София перешли от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе из-за конфликтных ситуаций с Ириной...
фигурное катание
этери тутберидзе
елена костылева (фигурное катание)
Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе
