Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе
Фигурное катание
Фигурное катание
 
22:48 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/sarnovskie-2079813114.html
Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе
Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе
Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София перешли от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе из-за конфликтных ситуаций с Ириной... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T22:48:00+03:00
2026-03-10T22:48:00+03:00
фигурное катание
этери тутберидзе
елена костылева (фигурное катание)
https://ria.ru/20260303/popov-2078256040.html
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
этери тутберидзе, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Этери Тутберидзе, Елена Костылева (фигурное катание)
Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе

Фигуристы Сарновские ушли от Плющенко из-за конфликта с Костылевой

Фигурист Никита Сарновский
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София перешли от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе из-за конфликтных ситуаций с Ириной Костылевой, матерью чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее РИА Новости сообщило, что Никита и София Сарновские приняли решение перейти к Тутберидзе. У их семьи неоднократно возникали конфликтные ситуации с Ириной Костылевой, чья дочь тоже тренируется у Плющенко.
«
"Одна из важнейших причин – конфликты с Костылевой-старшей", - сообщил источник.
Фигурист Иван Попов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Чемпион России начал тренироваться у Плющенко, сообщил источник
3 марта, 17:23
 
Фигурное катаниеЭтери ТутберидзеЕлена Костылева (фигурное катание)
 
