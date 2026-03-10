S7 отменила все рейсы в ОАЭ с 12 по 31 марта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") отменяет все рейсы в сообщении с ОАЭ с 12 до 31 марта, полеты будут возобновлены после стабилизации обстановки в регионе, сообщил перевозчик.