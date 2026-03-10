Рейтинг@Mail.ru
S7 отменила все рейсы в ОАЭ с 12 по 31 марта - РИА Новости, 10.03.2026
21:31 10.03.2026
S7 отменила все рейсы в ОАЭ с 12 по 31 марта
Авиакомпания S7 ("Сибирь") отменяет все рейсы в сообщении с ОАЭ с 12 до 31 марта, полеты будут возобновлены после стабилизации обстановки в регионе, сообщил... РИА Новости, 10.03.2026
Новости
S7 отменила все рейсы в ОАЭ с 12 по 31 марта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") отменяет все рейсы в сообщении с ОАЭ с 12 до 31 марта, полеты будут возобновлены после стабилизации обстановки в регионе, сообщил перевозчик.
"Информируем об отмене всех рейсов в/из ОАЭ в период с 12 по 31 марта 2026 года. Полеты будут возобновлены после стабилизации обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
Пассажирам отмененных и перенесенных рейсов предлагается возврат средств за авиабилеты, отметили в S7. Если билет был куплен на официальном сайте или в приложении S7, возврат можно оформить самостоятельно на сайте или контакт-центре авиакомпании. Если же билет приобретался на других сайтах или в агентствах, для возврата нужно обратиться в данные компании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Туристка рассказала о застрявших в Дубае российских школьниках
ОАЭ S7 Airlines Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
