РПЛ планирует выбрать титульного спонсора до конца апреля

"Идет планомерная работа, работает комитет, который возглавляют генеральные директора "Динамо" и ЦСКА Павел Пивоваров и Роман Бабаев. Надеюсь, на этой неделе будет очередное заседание. Проведена большая подготовительная работа. Я надеюсь, что до конца апреля мы закроем все основные спонсорские позиции", - сказал Алаев, отвечая на вопрос о сроках определения титульного спонсора РПЛ на новый цикл.