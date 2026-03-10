https://ria.ru/20260310/rpl-2079621841.html
РПЛ планирует выбрать титульного спонсора до конца апреля
РПЛ планирует выбрать титульного спонсора до конца апреля
РПЛ планирует выбрать титульного спонсора до конца апреля
Российская премьер-лига (РПЛ) рассчитывает определиться с титульным спонсором на новый срок до конца апреля, сообщил РИА Новости президент организации Александр
