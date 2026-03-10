Рейтинг@Mail.ru
РПЛ планирует выбрать титульного спонсора до конца апреля - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:01 10.03.2026 (обновлено: 10:02 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/rpl-2079621841.html
РПЛ планирует выбрать титульного спонсора до конца апреля
РПЛ планирует выбрать титульного спонсора до конца апреля - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
РПЛ планирует выбрать титульного спонсора до конца апреля
Российская премьер-лига (РПЛ) рассчитывает определиться с титульным спонсором на новый срок до конца апреля, сообщил РИА Новости президент организации Александр РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T10:01:00+03:00
2026-03-10T10:02:00+03:00
футбол
спорт
динамо москва
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
роман бабаев
павел пивоваров
александр алаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802952246_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_e25125311e6c030268990a1cf8dcbd61.jpg
https://ria.ru/20260310/alaev-2079614056.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802952246_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_1f9f9d6884c76f1b2c761a44ebcc4bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, динамо москва, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), роман бабаев, павел пивоваров, александр алаев
Футбол, Спорт, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Роман Бабаев, Павел Пивоваров, Александр Алаев
РПЛ планирует выбрать титульного спонсора до конца апреля

РПЛ намерена выбрать титульного спонсора до конца апреля

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭмблема РПЛ
Эмблема РПЛ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российская премьер-лига (РПЛ) рассчитывает определиться с титульным спонсором на новый срок до конца апреля, сообщил РИА Новости президент организации Александр Алаев.
Действующий контракт РПЛ с титульным спонсором был заключен в 2022 году и рассчитан на четыре сезона. В ноябре 2025 года Алаев заявлял РИА Новости о наличии интереса на рынке к позиции титульного партнера РПЛ.
«

"Идет планомерная работа, работает комитет, который возглавляют генеральные директора "Динамо" и ЦСКА Павел Пивоваров и Роман Бабаев. Надеюсь, на этой неделе будет очередное заседание. Проведена большая подготовительная работа. Я надеюсь, что до конца апреля мы закроем все основные спонсорские позиции", - сказал Алаев, отвечая на вопрос о сроках определения титульного спонсора РПЛ на новый цикл.

Боковой судья - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Алаев рассчитывает, что меры РФС положительно скажутся на ситуации с VAR
Вчера, 09:14
 
ФутболСпортДинамо МоскваПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Роман БабаевПавел ПивоваровАлександр Алаев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала