Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил журналистам, что надеется увидеть больше возможностей для хороших выступлений от российских атлетов на Паралимпиаде 2026 года в Италии.

"С церемонии открытия время прошло достаточно. Наша традиция, что ребята, которые выступают на следующий день, не участвуют в церемонии. Тут же прошло несколько дней, была смена деятельности, общение, и воспринималось как отдых", - добавил Рожков.