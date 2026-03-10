Рейтинг@Mail.ru
Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rozhkov-2079746824.html
Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде
Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил журналистам, что надеется увидеть больше возможностей для хороших выступлений от российских... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T16:50:00+03:00
2026-03-10T16:50:00+03:00
спорт
россия
италия
милан
паралимпийские игры
павел рожков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865238037_0:64:2335:1377_1920x0_80_0_0_ff9eecfdf4d068d84c3ec65f0b7afc59.jpg
https://ria.ru/20260309/voronchikhina-2079531681.html
россия
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865238037_37:0:2210:1630_1920x0_80_0_0_6f201549c652c1a30d726c97ddf0dd36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, милан, паралимпийские игры, павел рожков
Спорт, Россия, Италия, Милан, Паралимпийские игры, Павел Рожков
Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде

Рожков: надеемся, что будут возможности еще хорошо выступить на Паралимпиаде

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского комитета России
Флаг Паралимпийского комитета России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Паралимпийского комитета России . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил журналистам, что надеется увидеть больше возможностей для хороших выступлений от российских атлетов на Паралимпиаде 2026 года в Италии.
Во вторник лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Для России это второе золото Паралимпиады в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
"Анастасия (Багиян) с Сергеем (Синякин) молодцы. Прошли хорошую подготовку, благодарим Минспорт, что помогал финансировать их сборы. Очень приятно и радостно, что они накопили такой потенциал и смогли реализовать. Надеемся, что будут возможности еще хорошо выступить. Анастасия - отличница, очень педантичная, ответственная. Старается выполнять объем работы, который есть. Техника филигранная, слушается тренеров, ведущего и получает колоссальное удовольствие", - рассказал Рожков.
"С церемонии открытия время прошло достаточно. Наша традиция, что ребята, которые выступают на следующий день, не участвуют в церемонии. Тут же прошло несколько дней, была смена деятельности, общение, и воспринималось как отдых", - добавил Рожков.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
СпортРоссияИталияМиланПаралимпийские игрыПавел Рожков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала