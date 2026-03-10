https://ria.ru/20260310/rozhkov-2079746824.html
Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде
Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил журналистам, что надеется увидеть больше возможностей для хороших выступлений от российских... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Рожков надеется увидеть больше хороших выступлений россиян на Паралимпиаде
Рожков: надеемся, что будут возможности еще хорошо выступить на Паралимпиаде
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил журналистам, что надеется увидеть больше возможностей для хороших выступлений от российских атлетов на Паралимпиаде 2026 года в Италии.
Во вторник лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Для России
это второе золото Паралимпиады в Италии
. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
"Анастасия (Багиян) с Сергеем (Синякин) молодцы. Прошли хорошую подготовку, благодарим Минспорт, что помогал финансировать их сборы. Очень приятно и радостно, что они накопили такой потенциал и смогли реализовать. Надеемся, что будут возможности еще хорошо выступить. Анастасия - отличница, очень педантичная, ответственная. Старается выполнять объем работы, который есть. Техника филигранная, слушается тренеров, ведущего и получает колоссальное удовольствие", - рассказал Рожков
.
"С церемонии открытия время прошло достаточно. Наша традиция, что ребята, которые выступают на следующий день, не участвуют в церемонии. Тут же прошло несколько дней, была смена деятельности, общение, и воспринималось как отдых", - добавил Рожков.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.