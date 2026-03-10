Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг ответил людям, обвиняющим его в подавлении тренеров СКА
Хоккей
 
14:35 10.03.2026 (обновлено: 15:47 10.03.2026)
Ротенберг ответил людям, обвиняющим его в подавлении тренеров СКА
Ротенберг ответил людям, обвиняющим его в подавлении тренеров СКА
Ротенберг ответил людям, обвиняющим его в подавлении тренеров СКА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что не согласен с теми, кто считает, что он мешал работать тренерам во время своей менеджерской деятельности в петербургском СКА.
Ротенберг занял пост вице-президента СКА в 2011 году, а в 2022-2025 годах был главным тренером клуба.
«
"Не соглашусь с бытующим мнением о том, что я подавлял тренеров и мешал им работать. Вспомним и олимпийское золото, которое выиграла сборная России в Пхенчхане, и успехи СКА в те годы, когда был только менеджером. Для победы команды важны все - и менеджеры, и тренеры, и даже точильщики коньков. Коллектив должен быть единым", - сказал Ротенберг.
Полностью интервью с Романом Ротенбергом читайте в среду на сайте РИА Новости.
Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Трактор" вышел в плей-офф КХЛ после поражения "Амура" в матче с "Барысом"
Вчера, 14:28
 
ХоккейСпортРоман РотенбергСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
