12:35 10.03.2026 (обновлено: 15:53 10.03.2026)
Ротенберг ответил, готов ли возглавить сборную России по хоккею
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Главный тренер команды "Россия 25", вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что стоит взвесить все нюансы, прежде чем говорить о его возможном назначении на пост главного тренера национальной сборной страны в случае допуска на международные соревнования.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
"Пока это риторический вопрос, - ответил Ротенберг на посыл, готов ли он возглавить в случае допуска до международных соревнований сборную России, состоящую из российских звезд НХЛ. - Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР".
"Федерация хоккея России постоянно работает над возвращением нашей сборной на международные соревнования. Подготовка к Олимпиаде-2030 уже началась, и рассчитываем, что "Красная машина" будет там представлена", - добавил специалист.
Овечкин заявил, что не хочет проблем со здоровьем из-за затягивания карьеры
Вчера, 08:36
 
