https://ria.ru/20260310/rotenberg-2079668160.html
Ротенберг ответил, готов ли возглавить сборную России по хоккею
Ротенберг ответил, готов ли возглавить сборную России по хоккею - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Ротенберг ответил, готов ли возглавить сборную России по хоккею
Главный тренер команды "Россия 25", вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что стоит взвесить все нюансы, прежде... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T12:35:00+03:00
2026-03-10T12:35:00+03:00
2026-03-10T15:53:00+03:00
хоккей
спорт
россия
белоруссия
украина
роман ротенберг
россия 25
международная федерация хоккея (iihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809094341_0:336:3043:2047_1920x0_80_0_0_97c06e11921ba62bf16cb3197c1b9dd1.jpg
https://ria.ru/20260310/ovechkin-2079610238.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809094341_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_51d21aee327ec20f159b6a8538ad97b4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, белоруссия, украина, роман ротенберг, россия 25, международная федерация хоккея (iihf), федерация хоккея россии (фхр), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Белоруссия, Украина, Роман Ротенберг, Россия 25, Международная федерация хоккея (IIHF), Федерация хоккея России (ФХР), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Ротенберг ответил, готов ли возглавить сборную России по хоккею
Ротенберг заявил, что трезво оценивает шансы возглавить сборную России по хоккею