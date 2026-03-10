Ротенберг ответил, готов ли возглавить сборную России по хоккею

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Главный тренер команды "Россия 25", вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что стоит взвесить все нюансы, прежде чем говорить о его возможном назначении на пост главного тренера национальной сборной страны в случае допуска на международные соревнования.