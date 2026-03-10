Рейтинг@Mail.ru
Бортников рассказал, когда восстановится сотрудничество России с Западом - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rossiya-2079623992.html
Бортников рассказал, когда восстановится сотрудничество России с Западом
Бортников рассказал, когда восстановится сотрудничество России с Западом - РИА Новости, 10.03.2026
Бортников рассказал, когда восстановится сотрудничество России с Западом
Сотрудничество России с Западом в сфере противодействия терроризму восстановится, когда западные элиты неизбежно сменятся, и политика уступит место... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:07:00+03:00
2026-03-10T10:07:00+03:00
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/18/1517891836_0:0:1882:1059_1920x0_80_0_0_8af2fe75305115e5eeb027847fd75e16.jpg
https://ria.ru/20260310/bortnikov-2079622923.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/18/1517891836_214:0:1882:1251_1920x0_80_0_0_599b318694418f53d58af597cbcdc5e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал, когда восстановится сотрудничество России с Западом

Бортников: Запад восстановит работу с РФ по антитеррору после смены своих элит

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ РФ Александр Бортников
Директор ФСБ РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Директор ФСБ РФ Александр Бортников . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сотрудничество России с Западом в сфере противодействия терроризму восстановится, когда западные элиты неизбежно сменятся, и политика уступит место профессионализму, считает председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
"Полагаю: когда на Западе произойдет смена элит — а это неизбежно случится, — возобладают здравый смысл и трезвый расчет, политика уступит место профессионализму, и наше сотрудничество, в том числе на антитеррористическом направлении, будет восстановлено", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
По его словам, непростая ситуация в мире внесла определенные коррективы в организацию взаимодействия России с иностранными партнерами по линии антитеррора. "Однако с учетом общих террористических вызовов и угроз международное сотрудничество на этом направлении развивается, прежде всего с нашими коллегами из стран Глобального Юга", - добавил Бортников.
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников
Вчера, 10:03
 
РоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала