https://ria.ru/20260310/rossiya-2079623992.html
Бортников рассказал, когда восстановится сотрудничество России с Западом
Бортников рассказал, когда восстановится сотрудничество России с Западом - РИА Новости, 10.03.2026
Бортников рассказал, когда восстановится сотрудничество России с Западом
Сотрудничество России с Западом в сфере противодействия терроризму восстановится, когда западные элиты неизбежно сменятся, и политика уступит место... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:07:00+03:00
2026-03-10T10:07:00+03:00
2026-03-10T10:07:00+03:00
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/18/1517891836_0:0:1882:1059_1920x0_80_0_0_8af2fe75305115e5eeb027847fd75e16.jpg
https://ria.ru/20260310/bortnikov-2079622923.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/18/1517891836_214:0:1882:1251_1920x0_80_0_0_599b318694418f53d58af597cbcdc5e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал, когда восстановится сотрудничество России с Западом
Бортников: Запад восстановит работу с РФ по антитеррору после смены своих элит