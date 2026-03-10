Россия может стать модератором переговоров Ирана и США, считает эксперт

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия может стать модератором переговоров между Ираном и США в силу стабильных отношений с обоими участниками конфликта на Ближнем Востоке, поделился мнение с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
В понедельник вечером между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого Трамп сообщил о стремлении Путина содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.
"Россия уникальная в некотором отношении. У нас с Ираном стратегическое партнерство, он наш союзник. И у нас более менее стабильные отношения с США. Поэтому здесь (в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке - ред.) мы можем как раз быть модераторами этого переговорного процесса", - заявил Блохин.
Собеседник агентства отметил, что в качестве модератора Россия может предложить площадку для переговорного процесса, а также довести до американцев иранскую позицию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.