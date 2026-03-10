Россия может стать модератором переговоров Ирана и США, считает эксперт

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия может стать модератором переговоров между Ираном и США в силу стабильных отношений с обоими участниками конфликта на Ближнем Востоке, поделился мнение с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.