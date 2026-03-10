Рейтинг@Mail.ru
Россия может стать модератором переговоров Ирана и США, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rossija-2079627041.html
Россия может стать модератором переговоров Ирана и США, считает эксперт
Россия может стать модератором переговоров Ирана и США, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
Россия может стать модератором переговоров Ирана и США, считает эксперт
Россия может стать модератором переговоров между Ираном и США в силу стабильных отношений с обоими участниками конфликта на Ближнем Востоке, поделился мнение с... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:14:00+03:00
2026-03-10T10:14:00+03:00
в мире
сша
россия
иран
владимир путин
дональд трамп
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
сша
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, иран, владимир путин, дональд трамп, российская академия наук
В мире, США, Россия, Иран, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российская академия наук
Россия может стать модератором переговоров Ирана и США, считает эксперт

Политолог Блохин: Россия имеет стабильные отношения и с Ираном, и с США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия может стать модератором переговоров между Ираном и США в силу стабильных отношений с обоими участниками конфликта на Ближнем Востоке, поделился мнение с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
В понедельник вечером между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого Трамп сообщил о стремлении Путина содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.
"Россия уникальная в некотором отношении. У нас с Ираном стратегическое партнерство, он наш союзник. И у нас более менее стабильные отношения с США. Поэтому здесь (в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке - ред.) мы можем как раз быть модераторами этого переговорного процесса", - заявил Блохин.
Собеседник агентства отметил, что в качестве модератора Россия может предложить площадку для переговорного процесса, а также довести до американцев иранскую позицию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияИранВладимир ПутинДональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала