Раков впервые с ноября может попасть в заявку "Крыльев Советов" на матч РПЛ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Восстановившийся от травмы нападающий самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков впервые с ноября 2025 года может попасть в заявку команды на матч Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.