Раков впервые с ноября может попасть в заявку "Крыльев Советов" на матч РПЛ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Восстановившийся от травмы нападающий самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков впервые с ноября 2025 года может попасть в заявку команды на матч Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
Раков не выходил на поле в РПЛ с 1 ноября, когда "Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо". В декабре он успешно перенес операцию на ноге, после чего набирал форму.
"Никаких сложностей нет, просто тренер посчитал, что с момента возвращения в общую группу, а он вернулся за три дня до матча, прошло мало времени и Вадим недостаточно готов, чтобы получить даже небольшое игровое время. Очень надеемся, что в следующем туре Вадим будет в заявке. Впереди недельный цикл, и он сможет набрать форму", - сказал Кузьмичев.
Раков выступает за "Крылья Советов" на правах аренды, права на футболиста принадлежат "Локомотиву". В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ за самарцев и забил пять мячей. Его клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. В 21-м туре "Крылья Советов" 15 марта на выезде сыграют с "Нижним Новгородом".
