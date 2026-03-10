https://ria.ru/20260310/putin-2079779953.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Владимир Путин обсудил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:57:00+03:00
2026-03-10T18:57:00+03:00
2026-03-10T22:10:00+03:00
иран
владимир путин
в мире
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
россия
сша
иран
россия
сша
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
