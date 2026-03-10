Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил победительниц Паралимпиады с золотыми медалями
18:15 10.03.2026 (обновлено: 18:38 10.03.2026)
Путин поздравил победительниц Паралимпиады с золотыми медалями
Путин поздравил победительниц Паралимпиады с золотыми медалями
спорт
паралимпийские игры
владимир путин
спорт, паралимпийские игры, владимир путин
Спорт, Паралимпийские игры, Владимир Путин
Путин поздравил победительниц Паралимпиады с золотыми медалями

Путин поздравил Ворончихину и Багиян с золотыми медалями

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил победительниц Паралимпиады в Милане горнолыжницу Варвару Ворончихину и лыжницу Анастасию Багиян с золотыми медалями, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России это второе золото Паралимпиады в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Ведущим спортсменом Багиян был Сергей Синякин, который заявил, что после победы испытывает чувство благодарности.
Анастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
"Внутри сумбурно": Багиян поделилась эмоциями после победы на Паралимпиаде
Вчера, 18:02
«
"Поздравляю Вас с триумфом. Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Молодец! И конечно, особые слова признания и благодарности Вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся Вами, Вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны", - говорится в поздравлении Варваре Ворончихиной.
Российский лидер пожелал горнолыжнице новых успешных стартов и всего наилучшего.
На сайте Кремля также опубликована телеграмма с поздравлениями Анастасии Багиян.
«
"Поздравляю Вас с блестящим выступлением и золотом XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы. Эта уверенная победа - достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убежден, она вдохновит Вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать", - говорится в поздравлении.
Президент также пожелал спортсменке успехов и всего самого доброго.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
