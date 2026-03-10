Путин поздравил победительниц Паралимпиады с золотыми медалями

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил победительниц Паралимпиады в Милане горнолыжницу Варвару Ворончихину и лыжницу Анастасию Багиян с золотыми медалями, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России это второе золото Паралимпиады в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Ведущим спортсменом Багиян был Сергей Синякин, который заявил, что после победы испытывает чувство благодарности.
«
"Поздравляю Вас с триумфом. Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Молодец! И конечно, особые слова признания и благодарности Вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся Вами, Вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны", - говорится в поздравлении Варваре Ворончихиной.
Российский лидер пожелал горнолыжнице новых успешных стартов и всего наилучшего.
На сайте Кремля также опубликована телеграмма с поздравлениями Анастасии Багиян.
«
"Поздравляю Вас с блестящим выступлением и золотом XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы. Эта уверенная победа - достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убежден, она вдохновит Вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать", - говорится в поздравлении.
Президент также пожелал спортсменке успехов и всего самого доброго.