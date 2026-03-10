Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали разговор Путина и Трампа важным для всего мира - РИА Новости, 10.03.2026
12:00 10.03.2026
В Совфеде назвали разговор Путина и Трампа важным для всего мира
В Совфеде назвали разговор Путина и Трампа важным для всего мира
Первый зампредседателя международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров назвал состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
россия
сша
ближний восток
владимир путин
дональд трамп
владимир джабаров
совет федерации рф
россия
сша
ближний восток
В Совфеде назвали разговор Путина и Трампа важным для всего мира

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первый зампредседателя международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров назвал состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трамп важным для всего мира.
В понедельник вечером между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого Трамп сообщил о стремлении Путина содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.
"Судя по той информации, которую довел до СМИ помощник президента Юрий Викторович Ушаков, разговор полезный не только для двух сторон, но и для всего мира", - сказал он в беседе с "Лентой.ру".
