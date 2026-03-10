https://ria.ru/20260310/putin-2079657671.html
В Совфеде назвали разговор Путина и Трампа важным для всего мира
Первый зампредседателя международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров назвал состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:00:00+03:00
в мире
