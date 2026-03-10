Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду

"Он участвовал в освобождениях, в том числе и штурмовых операциях, возглавлял штурмовые группы. На красноармейском направлении, в районе населенного пункта Гришино... 68 дней (удерживал позиции - ред.), представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить. Он умудрялся (держаться - ред.)... Коптерами передавали и боеприпасы, и мины, и продовольствие, просто чтобы он выдерживал это все. И ночью пытались, и днем пытались, с артиллерийской подготовкой и с фланга пытались", - рассказал Пушилин президенту.