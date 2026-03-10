https://ria.ru/20260310/pushilin-2079752972.html
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Российский военнослужащий, в одиночку в течение 68 дней удерживавший позиции возле Гришино, получал еду и боеприпасы с дрона, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Пушилин: удерживавший позиции у Гришино боец получал еду и боеприпасы с дрона
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский военнослужащий, в одиночку в течение 68 дней удерживавший позиции возле Гришино, получал еду и боеприпасы с дрона, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Президент России Владимир Путин
во вторник в Кремле провел рабочую встречу с Пушилиным
. Глава ДНР
рассказал российскому лидеру о военнослужащем из Самары
, который, несмотря на контратаки противника, удерживал российские позиции в районе Гришино в течение 68 дней. Молодой человек ранее отслужил срочную службу, после чего подписал контракт. Путин в ответ на соответствующую просьбу Пушилина пообещал наградить бойца.
"Он участвовал в освобождениях, в том числе и штурмовых операциях, возглавлял штурмовые группы. На красноармейском направлении, в районе населенного пункта Гришино... 68 дней (удерживал позиции - ред.), представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить. Он умудрялся (держаться - ред.)... Коптерами передавали и боеприпасы, и мины, и продовольствие, просто чтобы он выдерживал это все. И ночью пытались, и днем пытались, с артиллерийской подготовкой и с фланга пытались", - рассказал Пушилин президенту.