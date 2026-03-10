Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 10.03.2026
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Российский военнослужащий, в одиночку в течение 68 дней удерживавший позиции возле Гришино, получал еду и боеприпасы с дрона, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:05:00+03:00
2026-03-10T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду

Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский военнослужащий, в одиночку в течение 68 дней удерживавший позиции возле Гришино, получал еду и боеприпасы с дрона, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле провел рабочую встречу с Пушилиным. Глава ДНР рассказал российскому лидеру о военнослужащем из Самары, который, несмотря на контратаки противника, удерживал российские позиции в районе Гришино в течение 68 дней. Молодой человек ранее отслужил срочную службу, после чего подписал контракт. Путин в ответ на соответствующую просьбу Пушилина пообещал наградить бойца.
"Он участвовал в освобождениях, в том числе и штурмовых операциях, возглавлял штурмовые группы. На красноармейском направлении, в районе населенного пункта Гришино... 68 дней (удерживал позиции - ред.), представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить. Он умудрялся (держаться - ред.)... Коптерами передавали и боеприпасы, и мины, и продовольствие, просто чтобы он выдерживал это все. И ночью пытались, и днем пытались, с артиллерийской подготовкой и с фланга пытались", - рассказал Пушилин президенту.
Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
