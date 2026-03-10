Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский военнослужащий Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами", — написала она в Telegram-канале.
О подвиге молодого бойца Владимиру Путину доложил ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин. Президент поручил подготовить указ о награждении военнослужащего звездой Героя России.
Маргарита Симоньян учредила премию имени покойного супруга в начале февраля. Первыми ее получили воспитательницы из оренбургского Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Впоследствии награду также вручили двум воспитательницам из Бугуруслана, семье охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также жителям Санкт-Петербурга, спасшим с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика.
Премию будут выдавать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй. Получателей Симоньян выбирает лично.
