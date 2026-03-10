Рейтинг@Mail.ru
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна - РИА Новости, 10.03.2026
22:08 10.03.2026 (обновлено: 23:11 10.03.2026)
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна - РИА Новости, 10.03.2026
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна
Российский военнослужащий Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении,... РИА Новости, 10.03.2026
россия
маргарита симоньян
тигран кеосаян
донецкая народная республика
Россия, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Донецкая Народная Республика
Боец, который в одиночку держал оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский военнослужащий Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами", — написала она в Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Вчера, 17:05
О подвиге молодого бойца Владимиру Путину доложил ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин. Президент поручил подготовить указ о награждении военнослужащего звездой Героя России.
Маргарита Симоньян учредила премию имени покойного супруга в начале февраля. Первыми ее получили воспитательницы из оренбургского Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Впоследствии награду также вручили двум воспитательницам из Бугуруслана, семье охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также жителям Санкт-Петербурга, спасшим с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика.
Премию будут выдавать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй. Получателей Симоньян выбирает лично.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Симоньян рассказала, кому продолжит вручать премию имени Кеосаяна
24 февраля, 21:41
 
Россия Маргарита Симоньян Тигран Кеосаян Донецкая Народная Республика
 
 
