Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский военнослужащий Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.