Правительство выделит средства на соревнования между спортклубами компаний
2026-03-10T11:16:00+03:00
2026-03-10T11:16:00+03:00
2026-03-10T13:25:00+03:00
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство будет софинансировать проведение турниров и соревнований между спортсменами, занимающимися в спортивных клубах при компаниях, в которых они трудоустроены - в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить на это 645 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас по поручению президента утвердили новых комплекс мер, который повысит привлекательность физической культуры среди работающих граждан… Проведение турниров и соревнований (планируется - ред.) софинансировать из федерального бюджета. На эти цели всего предусмотрено в текущем году 645 миллионов рублей", - сказал Мишустин
во время совещания с вице-премьерами.
Он отметил, что за счет региональных средств планируется расширить сеть спортивных клубов в организациях и оснастить их современным инвентарем. Глава правительства попросил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко
уделять пристальное внимание доступности занятий спортом среди россиян.
Кроме того, по словам Мишустина, за прошлый год в рамках реализации профильной госпрограммы построено и отремонтировано более 500 объектов от бассейнов и оздоровительных центров до стадионов и открытых площадок для силовых упражнений.