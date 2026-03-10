Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит средства на соревнования между спортклубами компаний - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
11:16 10.03.2026 (обновлено: 13:25 10.03.2026)
Правительство выделит средства на соревнования между спортклубами компаний
спорт, россия, михаил мишустин, дмитрий чернышенко
Спорт, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко
Правительство выделит средства на соревнования между спортклубами компаний

Правительство выделит 645 млн руб на соревнования между спортклубами компаний

© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство будет софинансировать проведение турниров и соревнований между спортсменами, занимающимися в спортивных клубах при компаниях, в которых они трудоустроены - в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить на это 645 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас по поручению президента утвердили новых комплекс мер, который повысит привлекательность физической культуры среди работающих граждан… Проведение турниров и соревнований (планируется - ред.) софинансировать из федерального бюджета. На эти цели всего предусмотрено в текущем году 645 миллионов рублей", - сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
Он отметил, что за счет региональных средств планируется расширить сеть спортивных клубов в организациях и оснастить их современным инвентарем. Глава правительства попросил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко уделять пристальное внимание доступности занятий спортом среди россиян.
Кроме того, по словам Мишустина, за прошлый год в рамках реализации профильной госпрограммы построено и отремонтировано более 500 объектов от бассейнов и оздоровительных центров до стадионов и открытых площадок для силовых упражнений.
В ГД призвали правительство самокритично подходить к охране здоровья детей
11 июня 2025, 13:54
В ГД призвали правительство самокритично подходить к охране здоровья детей
11 июня 2025, 13:54
 
