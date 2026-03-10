Правительство выделит средства на соревнования между спортклубами компаний

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство будет софинансировать проведение турниров и соревнований между спортсменами, занимающимися в спортивных клубах при компаниях, в которых они трудоустроены - в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить на это 645 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.