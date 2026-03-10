Рейтинг@Mail.ru
01:54 10.03.2026
СМИ: экс-глава минфина США потерял пост в НКО из-за связей с Эпштейном
СМИ: экс-глава минфина США потерял пост в НКО из-за связей с Эпштейном
в мире
сша
джеффри эпштейн
гарвардский университет
СМИ: экс-глава минфина США потерял пост в НКО из-за связей с Эпштейном

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший президент Гарвардского университета и экс-министр финансов США Ларри Саммерс потерял должность научного сотрудника НКО "Национальное бюро экономических исследований" (NBER), предоставляющей данные экономического анализа властям США, из-за связей с осужденным за секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном, пишет газета Wall Street Journal.
NBER является крупнейшим поставщиком высококачественного анализа микро-, макро- и международных аспектов экономики США, основана в 1920 году.
"Национальное бюро экономических исследований сообщило, что специальный комитет рассмотрел поведение Саммерса и рекомендовал уволить его с должности научного сотрудника организации", - говорится в статье.
Ранее газета Financial Times публиковала заявление Саммерса на фоне обнародования скандальных документов по делу Эпштейна. В нем бывший министр финансов США и экс-руководитель Гарварда сообщил о своем намерении отказаться от публичных обязательств, оставшись лишь преподавателем.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
