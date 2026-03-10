Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Израиле работает со срочными обращениями россиян - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/posolstvo-2079709568.html
Посольство в Израиле работает со срочными обращениями россиян
Посольство в Израиле работает со срочными обращениями россиян - РИА Новости, 10.03.2026
Посольство в Израиле работает со срочными обращениями россиян
Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве работает со срочными обращениями россиян и выдает необходимые документы в условиях обстрелов, рассказала РИА... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:11:00+03:00
2026-03-10T15:11:00+03:00
в мире
россия
израиль
иран
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_a5930625ccf75263ef24943030b0d77c.jpg
https://ria.ru/20260310/posolstvo-2079707669.html
россия
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_30ba13caa3f4e63667e754826b75cba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, иран, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство в Израиле работает со срочными обращениями россиян

Таразевич: посольство РФ в Тель-Авиве работает со срочными обращениями граждан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве работает со срочными обращениями россиян и выдает необходимые документы в условиях обстрелов, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделам посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.
"С понедельника (2 марта) началась рабочая неделя, все дипломаты вышли на работу... сейчас, конечно, мы работаем не в штатном режиме, в первую очередь мы работаем с экстренными и срочными обращениями. Выдаем заграничные паспорта гражданам РФ, свидетельства на возвращение в Россию", рассказала Таразевич.
По словам дипломата, некоторые семьи обращаются за получением паспорта детям, и в этих случаях документы печатаются в тот же день.
"Люди приходят, подают документы, и мы в тот же день стараемся помочь. Если люди приходят за визой в Россию, то делаем все, чтобы люди могли это беспрепятственно сделать", - отметила заведующая консульским отделом.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Посольство в Израиле не получало данных о пострадавших россиянах
Вчера, 15:03
 
В миреРоссияИзраильИранАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала