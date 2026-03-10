Посольство в Израиле работает со срочными обращениями россиян

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве работает со срочными обращениями россиян и выдает необходимые документы в условиях обстрелов, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделам посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.

По словам дипломата, некоторые семьи обращаются за получением паспорта детям, и в этих случаях документы печатаются в тот же день.

"Люди приходят, подают документы, и мы в тот же день стараемся помочь. Если люди приходят за визой в Россию, то делаем все, чтобы люди могли это беспрепятственно сделать", - отметила заведующая консульским отделом.