Посольство в Израиле работает со срочными обращениями россиян
Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве работает со срочными обращениями россиян и выдает необходимые документы в условиях обстрелов, рассказала РИА... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:11:00+03:00
2026-03-10T15:11:00+03:00
2026-03-10T15:11:00+03:00
в мире
россия
израиль
иран
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
россия
израиль
иран
Посольство в Израиле работает со срочными обращениями россиян
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве работает со срочными обращениями россиян и выдает необходимые документы в условиях обстрелов, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделам посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.
"С понедельника (2 марта) началась рабочая неделя, все дипломаты вышли на работу... сейчас, конечно, мы работаем не в штатном режиме, в первую очередь мы работаем с экстренными и срочными обращениями. Выдаем заграничные паспорта гражданам РФ
, свидетельства на возвращение в Россию", рассказала Таразевич.
По словам дипломата, некоторые семьи обращаются за получением паспорта детям, и в этих случаях документы печатаются в тот же день.
"Люди приходят, подают документы, и мы в тот же день стараемся помочь. Если люди приходят за визой в Россию, то делаем все, чтобы люди могли это беспрепятственно сделать", - отметила заведующая консульским отделом.
Иран
наносит удары по военным объектам США
на Ближнем Востоке
и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля
. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи
. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.