Воздух в Москве во вторник прогрелся до плюс девяти градусов, сообщил Леус

Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 9,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.03.2026
