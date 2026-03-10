Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали двух мужчин при краже из пунктов выдачи заказов - РИА Новости, 10.03.2026
11:28 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/peterburg-2079650592.html
В Петербурге задержали двух мужчин при краже из пунктов выдачи заказов
В Петербурге задержали двух мужчин при краже из пунктов выдачи заказов - РИА Новости, 10.03.2026
В Петербурге задержали двух мужчин при краже из пунктов выдачи заказов
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин при краже из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) товаров на сумму около 15 миллионов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:28:00+03:00
2026-03-10T11:28:00+03:00
В Петербурге задержали двух мужчин при краже из пунктов выдачи заказов

В Петербурге задержали двух мужчин за кражу из ПВЗ товаров на 15 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин при краже из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) товаров на сумму около 15 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Восьмого марта сотрудники уголовного розыска ГУМВД России... задержали двух мужчин 32 и 26 лет... подозреваемых в совершении крупной кражи", – говорится в сообщении.
Как отмечается, из двух ПВЗ на Московском проспекте были похищены различные товары на общую сумму около 14,6 миллиона рублей. Предполагаемых воров задержали с поличным, когда они уже погрузили свой "улов" в машину.
Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Полиция проверяет, не причастны ли задержанные к другим аналогичным эпизодам.
В Москве в полицию доставили 16 подростков после беспорядков в ТЦ
4 марта, 17:24
 
