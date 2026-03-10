В Петербурге задержали двух мужчин при краже из пунктов выдачи заказов

"Восьмого марта сотрудники уголовного розыска ГУМВД России... задержали двух мужчин 32 и 26 лет... подозреваемых в совершении крупной кражи", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из двух ПВЗ на Московском проспекте были похищены различные товары на общую сумму около 14,6 миллиона рублей. Предполагаемых воров задержали с поличным, когда они уже погрузили свой "улов" в машину.