Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке на столе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал варианты посредничества России, которые могли бы способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, многие из этих предложений по-прежнему на столе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.