https://ria.ru/20260310/peskov-2079675562.html
Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке на столе
Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке на столе - РИА Новости, 10.03.2026
Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке на столе
Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал варианты посредничества России, которые могли бы способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, многие из РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:59:00+03:00
2026-03-10T12:59:00+03:00
2026-03-10T12:59:00+03:00
россия
в мире
ближний восток
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260310/pesov-2079673879.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин
Россия, В мире, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке на столе
Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке все еще на столе