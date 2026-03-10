Рейтинг@Mail.ru
Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке на столе - РИА Новости, 10.03.2026
12:59 10.03.2026
Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке на столе
Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал варианты посредничества России, которые могли бы способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, многие из РИА Новости, 10.03.2026
россия, в мире, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин
Россия, В мире, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал варианты посредничества России, которые могли бы способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, многие из этих предложений по-прежнему на столе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин с самого начала этой истории, еще до начала боевой фазы, предлагал различные варианты нашего посредничества и наших добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности. Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чем, собственно, вчера и говорил президент", - сказал Песков журналистам.
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков
РоссияВ миреБлижний ВостокДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
