В Кремле объяснили решение Трампа снять санкции по поставкам нефти
12:58 10.03.2026 (обновлено: 13:06 10.03.2026)
В Кремле объяснили решение Трампа снять санкции по поставкам нефти
Решение президента США Дональда Трампа снять санкции по поставкам нефти с ряда стран - попытка Штатов стабилизировать ситуацию на глобальных рынках, заявил...
в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Кремле объяснили решение Трампа снять санкции по поставкам нефти

Песков: решение Трампа снять санкции связано с попыткой стабилизировать ситуацию

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа снять санкции по поставкам нефти с ряда стран - попытка Штатов стабилизировать ситуацию на глобальных рынках, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во вторник Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, при этом он не назвал страны, против которых отменят рестрикции.
"Конечно, те действия, которые предпринимались Соединенными Штатами, имеется в виду по ограничениям по нефти, связаны с попытками стабилизировать ситуацию на энергорынках глобальных на фоне ситуации в Персидском заливе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении американского лидера.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп заявил об искусственном росте цен на нефть на фоне атаки США на Иран
Вчера, 01:32
 
В миреСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
