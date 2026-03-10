Рейтинг@Mail.ru
США не ставили России условий о прекращении огня с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 10.03.2026 (обновлено: 13:03 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/peskov-2079674652.html
США не ставили России условий о прекращении огня с Украиной, заявил Песков
США не ставили России условий о прекращении огня с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2026
США не ставили России условий о прекращении огня с Украиной, заявил Песков
Вашингтон не ставил Москве условий о прекращении огня перед продолжением переговоров, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:56:00+03:00
2026-03-10T13:03:00+03:00
в мире
москва
украина
россия
дмитрий песков
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079089147.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Москва, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
США не ставили России условий о прекращении огня с Украиной, заявил Песков

Песков: США не ставили РФ условий о прекращении огня для мира с Украиной

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вашингтон не ставил Москве условий о прекращении огня перед продолжением переговоров, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что президент США Дональд Трамп в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим прекращением огня.
"Нет, таких условий не выставлялось, это уже неоднократно обговаривалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос требует ли снова Трамп сначала прекращения огня, а уже затем продолжения переговоров.
Сторонник радикальной оппозиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Бунты уже начались". Грозит ли Украине новый Майдан
Вчера, 08:00
 
В миреМоскваУкраинаРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала