https://ria.ru/20260310/peskov-2079674561.html
В Кремле заявили о готовности помочь снижению напряженности вокруг Ирана
В Кремле заявили о готовности помочь снижению напряженности вокруг Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
В Кремле заявили о готовности помочь снижению напряженности вокруг Ирана
Россия готова и будет рада содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, но здесь необходимо согласование со многими сторонами, заявил... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:56:00+03:00
2026-03-10T12:56:00+03:00
2026-03-10T12:57:00+03:00
в мире
иран
россия
ближний восток
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_629442aa6f6a66b8f0aedf8743450525.jpg
https://ria.ru/20260308/kreml-2079376720.html
иран
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_ce392a41d8a81843623240e801cbad06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, ближний восток, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Кремле заявили о готовности помочь снижению напряженности вокруг Ирана
Песков: РФ готова содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке