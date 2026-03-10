Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о готовности помочь снижению напряженности вокруг Ирана
12:56 10.03.2026 (обновлено: 12:57 10.03.2026)
В Кремле заявили о готовности помочь снижению напряженности вокруг Ирана
в мире, иран, россия, ближний восток, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Кремле заявили о готовности помочь снижению напряженности вокруг Ирана

Песков: РФ готова содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия готова и будет рада содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, но здесь необходимо согласование со многими сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие, будет рада это сделать. Но вы знаете, что здесь необходимо множественное понимание, множественное согласование, поэтому чуть-чуть наберемся терпения", - сказал Песков журналистам комментируя позицию России в урегулировании конфликта вокруг Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Песков объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами
8 марта, 14:15
 
