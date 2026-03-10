https://ria.ru/20260310/peskov-2079674174.html
Песков прокомментировал дату нового раунда переговоров по Украине
Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:54:00+03:00
В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков: конкретных дат и мест проведения переговоров по Украине пока нет