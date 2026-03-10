Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал дату нового раунда переговоров по Украине
12:54 10.03.2026 (обновлено: 12:55 10.03.2026)
Песков прокомментировал дату нового раунда переговоров по Украине
Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.03.2026
Песков прокомментировал дату нового раунда переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.
"Конкретных дат пока нет по продолжению и конкретных мест по географии тоже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, появилась ли какая-то конкретика по поводу продолжения трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине после разговора Путина и Трампа, когда может состояться следующий раунд встреч, и какие площадки рассматриваются для этого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков
